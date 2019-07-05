Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak mezarı başında anıldı

Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak mezarı başında anıldıÇakmak'ın eşi Sevgi Çakmak: " Eşimin geleceği elinden alındı"İSTANBUL - Balyoz davasında cezaevinde kansere yakalanan Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak vefat edişinin 4. yılında ailesi ve dostları tarafından mezarı başında anıldı.Törende konuşan Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın eşi Sevgi Çakmak; "Eşimin geleceği elinde alındı"dedi. Deniz Kuvvetleri'nde 'Donanma'nın Kutup Yıldızı' olarak bilinen Çakmak için anma töreni Karacahamet Mezarlığı 32. Ada/ J-208 Parseli'ndeki gömütü başında saat 10.00'da yapıldı. Çakmak'ın mezarı başına gelen yakınları ve sevenleri dua ettiler. Törenin ardından mezar başında Çakmak'ın hayrı için lokma dağıtıldı.Acısının sıcak olduğunu ifade eden Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın eşi Sevgi Çakmak, "Bu 4 yıl bizim geleceğimiz gitti. Benim eşimin en güzel zamanı torunlarıyla oynayacağı zamandı. Ama geleceği elinden alındı. İçim soğudu mu hayır. Çünkü bedelini ödeyemeyecekler. Benim eşimi geri getiremeyecekler. Bir kızımın gelinliğimi hapishanede gördü. İki kızının da güzel günlerini göremedi. Bir torunun 6 aya kadar gördü. Bir takım hayalleri vardı. Hiç birini gerçekleştiremedi. Onların da benim yaşadığım şeylerin bazılarını yaşamalarını istiyorum" dedi.Balyoz davasında 18 yıl hapse çarptırılıp Hasdal Askeri Cezaevi'ne gönderilen Cem Aziz Çakmak cezaevinde rahatsızlanmıştı. 1 Şubat 2014'te Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporla Çakmak'ın akciğer kanseri olduğu tespit edilmiş, infaz savcılığı Cem Aziz Çakmak'ın cezasını 6 ay erteleyip tahliye etmişti.