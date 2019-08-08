Emekli Tümgeneral Yüz'den Vali Canalp'i ziyaret

Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından emekliliğe sevk edilen 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz Edirne Valisi Ekrem Canalp'e veda ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Canalp, tarafından valilik girişinde karşılanan Yüz, Valilik Şeref defterini imzaladı.

Ziyarette, Vali Canalp, Tümgeneral Yüz'e günün anısına minyatür talika hediye ederken bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diledi.

Veda ziyaretinde 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin'de hazır bulundu.

Kaynak: AA