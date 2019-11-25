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Emekli Türk, Almanya'da markette çöken rafın altında can verdi

Almanya'nın Köln kentinde alış-veriş için gittiği yapı marketinde rafın çökmesi sonucu altında kalan Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

25.11.2019 22:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:28Emekli Türk, Almanya'da markette çöken rafın altında can verdi

'nın kentinde alış-veriş için gittiği yapı marketinde rafın çökmesi sonucu altında kalan Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Alman gazetelerinin duyurduğu haberde, yapı marketinde Ahmet Özdemir (69) isimli Türk vatandaşı, aldığı malzemeleri aracına yüklerken, inşaat malzemelerinin bulunduğu rafın çökmesiyle altında kaldı. Görevlilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen ambulanstaki doktorların müdahalelerine rağmen Trabzonlu olduğu belirtilen Özdemir, kurtarılamadı. Polisin olay hakkındaki çok yönlü soruşturmasının devam ettiği bildirildi.Köln'ün Nippes semtinde oturan Ahmet Özdemir'in 2'si kız 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Menzil Tekke Camisi üyesi olduğu ve sakin kişiliğiyle bilinen Özdemir'in cenazesinin nerede toprağa verileceği ile ilgili bilgi paylaşılmadı.



Almanya, Köln, Dünya

Kaynak: DHA

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