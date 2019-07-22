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Emekli vaiz Daş: "Sandalyede namaz olmaz"

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli vaiz Ramazan Daş, camilerde sandalye üzerinde namaz kılmanın doğru olmadığını söyledi.

22.07.2019 16:39 Emekli vaiz Daş: "Sandalyede namaz olmaz"
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli vaiz Ramazan Daş, camilerde sandalye üzerinde namaz kılmanın doğru olmadığını söyledi.

Camilerin arka taraflarında oturak sandalye üzerinde namaz kılanların her geçen gün çoğaldığını dikkat çeken Ramazan Daş, yolda yürüyen ve tarlada bahçede çalışabilen bazı insanların camide sandalye üzerinde namaz kıldıklarını söyledi. Ayakta duramayanların veya dizlerini bükemeyenlerin yerde oturarak namaz kılabileceklerini anlatan Daş, "Camilerimizde arka saflarda sandalye ve oturak üstünde namaz kılanların sayıları her geçen gün artıyor. Böyle giderse imamın arkasında cemaat kalmayacak. Eski yıllarda bu yoktu. Son zamanlarda camilerde sandalye ve oturaklar ortaya çıktı. Bu çok yanlış. Ayakta duramayan vatandaşlarımız oturarak namaz kılabilirler. Bu sandalyeler nereden çıktı? Yolda rahatlıkla yürüyebilen, tarlada bahçede çalışabilen bazı vatandaşlarımız camide sandalye üzerinde namaz kılmaya çalışıyor. Bu çok yanlış. Sandalye üzerinde namaz sahih olmaz. Fıkıh kitaplarına göre, dizlerini bükemeyen, yerde oturup, ayaklarını kıbleye karşı uzatır. Fakat, namaz kılarken sandalyeye oturup, ayaklarını sarkıtmak caiz değildir. Bu yanlıştan vazgeçilmelidir" dedi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, Güncel

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