Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Emekli vatandaştan anlamlı bağış

Emekli vatandaştan anlamlı bağış Emekli vatandaş maaşını bağışladı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan emekli bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına emekli maaşının yarısını bağışladı.

05.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:13
Emekli vatandaştan anlamlı bağış
Emekli vatandaş maaşını bağışladı
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan emekli bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına emekli maaşının yarısını bağışladı.
60 yaşındaki Mithat Erkoç, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına emekli maaşını bağışladı. Yasak nedeniyle dışarı çıkamadığı için bağışı onun adına polis ekipleri yaptı.
"Biz bize değil yedi düvele yeteriz"
Biz bize değil yedi düvele yeteriz diyen Emekli Mithat Erkoç, "Cumhurbaşkanıma mesajım şudur, Dik dur eğilme IMF kapısına dayanma. Ne gerekiyorsa, değil malımızı, canımızı bile 7/24 saat vermeye hazırız. Yeter ki biz IMF kapısına gitmeyelim. Biz bize yeteriz. Vallahi biz bize değil, biz yedi düvele de yeteriz. Yani biz burada birlik beraberlik olursak bütün emekli arkadaşlarıma da sesleniyorum. Bizim de amacımız burada karınca kararınca az çok demeden tüm Türkiye olarak birlik ve beraberlik olursak, eğer biz yardımlarda bulunursak, bugün IMF'ye şuraya buraya hiç ihtiyacınız kalmaz. Gerekirse dış ülkelere bile yardım gönderecek seviyede ülkemiz. Allah cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Bizim dualarımız hep onunla. O olduğu müddetçe İnşallah bu ülkenin başı dimdik kalacak" diye konuştu Emekli vatandaştan anlamlı bağış

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Yerel

Haberin Videosu :

Emekli vatandaştan anlamlı bağış
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Emekli vatandaştan anlamlı bağış - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 1344 insanın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 501'e yükseldi. - Haberler 11:44: İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı - Haberler 11:41: Yozgat'ta evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haberler 11:40: Nilüfer'de ihtiyaç sahiplerine gıda desteği - Haberler 11:36: Antalya'da fırtına seraları yerle bir etti - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 09:59: Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti - Haberler 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:55: Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Haberler 08:41: Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi