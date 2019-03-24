Emekli Yarbay Koç Askeri Törenle Defnedildi

Emekli Yarbay Şefki Koç için Fethiye
'de askeri tören düzenlendi.
Fethiye'de yaşamını yitiren emekli Yarbay Şefki Koç için Karaçulha
Mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.Törene, Koç'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Jandarma
Komutanı Yarbay Yılmaz Demirelli, Fethiye Belediye Başkanı ve Muğla
Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Adayı Behçet Saatcı
, CHP
Fethiye Belediye Başkan Adayı Alim Karaca
, askeri erkan katıldı.
Düzenlenen askeri törenin ardından Koç'un cenazesi Karaçulha Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA
Fethiye, Güncel
Kaynak: İHA