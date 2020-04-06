Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Emekli zabıta korona virüsten vefat etti

Bursa Osmangazi Belediyesi'nde yıllarca zabıta komiserliği yapan ve bir süredir hastanede korona virüs tedavisi gören 60 yaşındaki Kadir Güner hayatını kaybetti.

06.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:29
Emekli zabıta korona virüsten vefat etti
Bursa Osmangazi Belediyesi'nde yıllarca zabıta komiserliği yapan ve bir süredir hastanede korona virüs tedavisi gören 60 yaşındaki Kadir Güner hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi'nde yıllarca zabıta komiserliği yaptıktan sonra emekli olan ve market işleten Kadir Güner, bir süre önce markette rahatsızlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güner'i kalp krizi şüphesiyle özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Güner'e korona virüs testi yapıldı. Yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca bir süredir özel hastanede tedavi gören Güner, hayata tutunamayarak hayatını kaybetti.

Başkan Dündar'dan başsağlığı

Emekli zabıta komiserinin ölüm haberinin duyurulmasının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Zabıta Komiserimiz Kadir Güner'i korona virüs nedeniyle kaybettik. Seni hiç unutmayacağız güzel kardeşim" denilirken, Dündar'ın paylaşımına çok sayıda taziye mesajı geldi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Emekli zabıta korona virüsten vefat etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: Süper anne 22'inci çocuğunu doğurdu - Haber 18:36: 78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli "evde kal" çağrısı - Haber 18:36: Polis Haftası'nı, 3 dilde seslendirdikleri şarkılardan oluşan kliple kutladılar - Haber 18:34: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan - Haber 18:34: Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 günde 12 bin maske üretti - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi