Emekliler 2019 İkramiyelerini Mayıs ve Ağustos Ayında Alacak

Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos ayında alacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek.

27-31 MAYIS ARASINDA YATIRILACAK

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

YENİ EMEKLİLER DE YARARLANACAK

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek.

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA İKİNCİSİ ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.