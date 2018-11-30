Emekliler Evi'nin Temeli Atıldı

30 Kasım 2018 Cuma 12:47



30 Kasım 2018 Cuma 12:47

Karabük Belediyesi tarafından İnönü Caddesi Safran Sokak'ta sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen "Emekliler Evi" projesinin temeli düzenlenen tören ile atıldı.Projesi tamamlandığında emeklilerin zamanlarını en verimli şekilde geçirebilecekleri dinlenme ve sohbet alanları yer alacak. Emeklilerin ruhsal ve sosyal gereksinimlerini sağlayacak donatıları bünyesinde barındıran merkez, emeklilerin buluşma noktası haline gelecek.Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin katılımları ile gerçekleştirilen temel atma törenine Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, Emekliler Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.Temel atma töreni öncesi konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili KARDEMİR ile olumlu görüşmeleri olduğunu ve yıl sonuna kadar hava kirliliğini tamamen ortadan kaldırtacaklarını belirterek, "Yine Karabük Köyü Mahallesi'ndeki cüruf sahalarına muazzam bir rehabilitasyon yapılacak. Dere kenarlarına cüruf dökme işi artık bitiyor. Demir yolu hattı döşenecek ve özel çukurlar yapılacak. Bundan sonra dökülen cürufu kimse görmeyecek. Bu saha biran evvel rehabilite edilip tamamen ağaçlandırılacak. Karabük Köyü üstünde zerre toz kalmayacak. Aynı şekilde üniversite ile bizim hizmet binalarımızın üstünde olan o dağlarda da aynı şekilde cürufların üstüne toprak çekilecek ve ağaçlandırılacak. Karabük ve işçilerimiz ile ilgili çok iyi noktalara geldik. Öncelikle Yenişehir Sineması hızlı bir şekilde restore ettirilecek. Bunun sözünü Kamil Bey verdi. Mühendisler ve Memurlar Kulübü hızlı bir şekilde restore edilecek. Belki de Mühendisler Kulübü bir müze olarak kullanılacak. Kendisi bize söz verdi Karabük ile ve işçisi ile ilgili çalışmalarına da devam edecekler. Çok yakında bize proje sunumu ve açıklama yapacaklarını söylediler. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum" dedi.Emekliler içinde ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını ifade eden Vergili şunları söyledi: Emeklilerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük ve dedik ki çok güzel bir Emekliler Evi yapalım. Cuma Pazarı'na da yakın olsun istedik. Pazar alışverişinden gelen emeklilerimiz oturur. Yine boş vakitlerini geçirmek isteyen televizyonunu seyreder, gazetesini okur. Emekliler Evi için seçtiğimiz bu yer Karabük'ün en müstesna yerlerinden bir tanesi. Ulaşımı kolay, çarşıya yakın, Cuma Pazarı'na yakın olan bu yeri seçmek bizim için bir görevdi. Bu bina 500 metrekare bir bina olacak. İsterseniz üst katını eğitim salonları olarak ta kullanabileceksiniz. Bu binanın temelini bugün atacağız, inşallah belediye başkanlığı seçimlerinden öncede açılışını yapacağız. Bu binanın toplam değeri 600 bin lira civarında olacak. Burada emeklilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayabileceğiz. Bu binamız Emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Burada emeği geçen tüm personelimize, müdürlerimize, belediye işçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." - KARABÜK