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Emekliler ikramiye kuyruğunda sosyal mesafe kuralına uydu

İkramiyelerini çekmek için bankaya gelen emekliler, sosyal mesafe kuralına uyarak sırada bekledi.

07.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:15
Emekliler ikramiye kuyruğunda sosyal mesafe kuralına uydu
İkramiyelerini çekmek için bankaya gelen emekliler, sosyal mesafe kuralına uyarak sırada bekledi.
Emekliler bugünden itibaren bayram ikramiyelerini almaya başladı. Koronavirüs salgınından korunmak için takım tedbirler almıştı. Sosyal mesafe bu tedbirlerin bir tanesi. İstanbul Taksim'de ikramiyelerini çekmek için bankaya gelen emekliler sosyal mesafe kuralına uyması dikkat çekti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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