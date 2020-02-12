Emeklilerden 36 TL'lik aidat kesintisi yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı

Türkiye Emekliler Derneği'nin üyeleri olmayan emeklilerden yıllık 36 TL'lik aidat kesintisi yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Bunun üzerine e-Devlet'e akın eden emekliler, sosyal medya ve şikayet sitelerinde, üyesi olmadıklarını öne sürdükleri dernek adına maaşlarından kesinti yapıldığını savundu. Dernek, kendi rızası dışında hiç kimsenin üye yapılmadığını vurguladı.

Milliyet gazetesinden Cihat Aslan'ın haberine göre SGK da iddiaları reddederek, "Bir emeklinin bu derneğe aidat aktarmasına dair bir muvafakati yoksa, kesinlikle hesaplarımızdan bir kuruş çıkmaz" bilgisini verdi.

"SAHTE İMZAYLA ÜYE YAPILDI"

Türkiye'de emeklilerin en çok üyesi olduğu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 50 yıl önce kuruldu. 927 bin üyesi olan dernek, her yıl üyelerinden aidat kesintisi yapıyor. Bu yılbaşında da üyelerinin maaşlarından 36 TL aidat kesilen Türkiye Emekliler Derneği ile ilgili son günlerde sosyal medya ve WhatsApp gruplarına gelen bir mesaj ortalığı ayağa kaldırdı. Sosyal medyada annesinin üyesi olmadığı Türkiye Emekliler Derneği adına Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 36 TL'lik bir kesinti yapıldığını öne süren kullanıcı, "Annem böyle bir derneğin adını bile duymadığını söyledi. Annem adına sahte imzayla dernek üyeliği 1996 yılında başlatılmış ve biz o gün bugündür adını bile duymadığımız bu derneğe boşuna para ödemişiz" ifadelerini kullandı.

Bu mesaj üzerine endişelenen binlerce emekli, Türkiye Emekliler Derneği'ne üye olup olmadıklarını ve maaşlarından kesinti yapılıp yapılmadığını öğrenmek için e-Devlet'e akın etti.

"YENİ ÖĞRENDİK"

Şikayet sitelerinde de üyesi olmadıkları halde emekli aylıklarından ilgili derneğin adına aidat kesildiğini iddia eden vatandaşlar, mağduriyetlerini dile getirdi. Annesinin maaşından yapılan kesintiyi yeni öğrendiklerini belirten Yusuf Çiftçi, "1993 yılında emekli olan annemin ömrü boyunca üye olduğu hiçbir dernek yok. O dönem emekli olanlara imzalatılan bazı evrakların arasında bunu da imzalatmışlar diye düşünüyoruz" dedi.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ İDDİALARI REDDETTİ

Şikayetlerin artması üzerine Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), söz konusu durum ile ilgili açıklama yaptı. Hiç kimsenin kendi rızası dışında derneğe üye yapılmadığını belirten TÜED, "Sadece ülkemizde değil, dünyanın hiç bir ülkesinde, hiçbir sivil toplum kuruluşu; kişilerin bilgisi olmadan ve şahısların başvurularını bizzat almadan onları üye kaydedemez. Bu yasal olarak mümkün olmadığı gibi alenen suç teşkil eder. Derneğimizin aidatı ayda sadece 3 TL'dir ve bütün üyelerimiz bu gerçeği bilmektedir. Asılsız iddialarla sürdürülen bu tahrik açıkça suç unsurları içermekte ve saygın bir kuruluşu karalama kampanyasına dönüştürülmek istenmektedir" ifadelerine yer verdi.

SGK DA YALANLADI

Kesintileri yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise yaptığı açıklamada, "Böyle bir kesinti yok. WhatsApp gruplarında profesyonelce hazırlanan bir karalama operasyonudur. Bir emeklinin bu derneğe aidat aktarmasına dair bir muvafakatı yoksa kesinlikle hesaplarımızdan bir kuruş çıkmaz, çıkamaz." sözleriyle iddiaları reddetti. Aile Bakanlığı da emekli maaşlarının bir muvafakat ile kesilebileceğini belirtti.