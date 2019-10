Emeklilerden Başkan Genç'e Çanakkale teşekkürü

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, 140 emeklinin Çanakkale 'ye gitmesinde ulaşım desteği sağlayan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti. Dünyanın en büyük kahramanlık destanının yaşandığı Çanakkale'yi her Türk vatandaşının mutlaka görmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, Ortahisar Belediyesi'nin her zaman emeklilerin yanında olduğunu kaydetti. Emeklilerin hayatlarını bu vatan ve bu topraklar için harcadığını ifade eden Bayraktar " Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e biz emeklilere sağladığı bu imkandan dolayı teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Başkanımız geçen yılda bize otobüs desteği vermişti. Geçen yıl Büyükşehir Belediyemizde bize ulaşım katkısı vermişti. Öğrencilerimizden biz emeklilere kadar herkesin Çanakkale'yi görmesi, ülkemizi ayakta tutan bağımsızlık ruhunun en iyi şekilde anlaşılabilmesi için bu organizasyonların yapılması önemli. Emeklilerimiz için anlatılmaz bir gezi oldu. Binlerce şehidimizin toprağa düştüğü, Conkbayırı'nı, Kocatepe'yi, Anzakkoyu'nu gördük, adeta o günleri yaşadık. Her Türk vatandaşının ömründe en az bir kez Çanakkale'yi görmesini temenni ediyor. Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON