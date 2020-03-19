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Emeklilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' teşekkürü

Türkiye Emekliler Derneği Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Isparta Şube Başkanı Abdulkadir Ersal, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketindeki emeklilere yönelik düzenlemelerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dolayı teşekkür etti.

19.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:12
Emeklilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' teşekkürü
Türkiye Emekliler Derneği Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Isparta Şube Başkanı Abdulkadir Ersal, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketindeki emeklilere yönelik düzenlemelerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısının ardından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden emekliye müjdeler çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi paketine göre en düşük emekli maaşı 1.000 TL'den 1.500 TL'ye yükseltildi. Ayrıca emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Emekliler istedikleri takdirde maaşlarını şubelere gitmeden de alabilecek. Türkiye Emekliler Derneği Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Isparta Şube Başkanı Abdulkadir Ersal, emeklilere yönelik yapılan yeni düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize teşekkür ediyoruz"

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nden emeklilere yönelik güzel gelişmeler çıktığını belirten Abdülkadir Ersal, "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi en az emekli maaşı 1500 lira oldu. Ayrıca bayram ikramiyesi Nisan ayının başında ödenecek. 65 yaş ve üstü emeklilerimize pilot bölge olarak Ankara ve İstanbul'da maske ve kolonya dağıtımı gerçekleştirilecek. Bunların yanında emeklilerimiz istediği takdirde maaşlarını evde alabilecekler. Bunlar güzel bir gelişme. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Yaşlı ve emeklilerimizin 3 hafta evden çıkmamalarını istirham ediyoruz"

Koro virüsün daha çok yaşlılarda görüldüğünü ifade eden Ersal, yaşlı ve emeklilerden mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi. Ersal, "Zaten sayın cumhurbaşkanımız özellikle yaşlılarımızın 3 hafta evden çıkmamalarını istirham etti. Biz de yaşlılarımızdan ricada bulunuyoruz. Evden çıkmasınlar" diye konuştu.

Ersal, Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi ile Türkiye genelinde bulunan 114 şubenin korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldığını sözlerine ekledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

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