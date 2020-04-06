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Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

12 milyon emekliye verilen 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu.

06.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:20
Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu
12 milyon emekliye verilen 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndakiler için ödeme yapılacak tarih de açıklandı. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan'da Bayram İkramiyesi alacak.
Ramazan Bayramı'nda 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce emeklilere verilecek promosyonun 7-11 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Emeklilere bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğine ilişkin takvim de belli oldu.
Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan'da Bayram İkramiyesi Alacak.
Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;
17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,
20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,
23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,
25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da,
4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da aylık aldıkları Banka/ PTT Şubelerine yatacak.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Güncel
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