Emeklilere 344 Lira Aile Yardımı

Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor.

AİLE YARDIMI KPDK'YA GELECEK

Türkiye Emekliler Derneği, "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında "Memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün" demeye hazırlanıyor. Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine taşınacak.

EMEKLİLER 344 LİRA EK GELİRE KAVUŞACAK

Aile yardımı talebi hayata geçerse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak. Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278,69 lira. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65,30, 6 yaş üstü için 32,65 lira. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur aylık 409,29 lira aile yardımı alabiliyor.

Ödenen aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira ek ödeme alabilecek. (Takvim)