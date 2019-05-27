Emeklilere Bayram İkramiyesi Ayın Kaçında Verilecek? Bayram İkramiyesine Zam Yapıldı Mı?

Ramazan ve Kurban bayramlarında, yılda iki defa verilmeye başlanan emekli bayram ikramiyesini bu yıl yaklaşık 12 milyon kişi bekliyor. Geçen yıl 1000 TL verilen ikramiyelerin 2019 yılında tutarında ise bir değişikliğe gidilmedi. İşte detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 12 milyon emekliye toplamda 10.7 milyar TL verileceğini açıkladı. Selçuk'un açıklamasına göre; Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran'da yatacak. Ayrıca, aylık ödemeleri 4 ve 5 Haziran'da yapılan vatandaşlara 3 Haziran 2019 Pazartesi günü ödemeleri gerçekleştirilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milyonlarca emeklinin faydalandığı emekli bayram ikramiyesi 2018 yılında iki defa toplamda 2 bin lira olarak ödendi. 2019 yılında da iki bayram ikramiyesi 1000 TL'den maaşlarla birlikte hesaplarına yatırılacak. Buna göre emekli bayram ikramiye tutarı geçen yıl ile aynı miktarda.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Ramazan ve Kurban bayramlarında belirli bir tutarda verilen ikramiyelerden; SGK'dan aylık alan, SSK, Bağ-Kur'lular, Emekli Sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri faydalanabilecek.

SGK'DAN İKİ GELİR ALANA DA BİR İKRAMİYE VERİLECEK

Birden fazla dosyadan gelir elde eden hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi emekli aylığı olan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, sadece bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar da bin lira ikramiye alabilecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın 750 lira ikramiyede söz sahibi olabilecek.