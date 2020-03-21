Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi nisanda ödenecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin ise Nisan ayında verileceğini açıkladı.
21.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:43
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin ise Nisan ayında verileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı, Ekonomi