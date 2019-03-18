Emeklilere Yatırılacak Bayram İkramiyelerinin Tarihleri Belli Oldu

Yaklaşık 12,3 milyon emekli geçen yıl bayram ikramiyesi hakkı elde etti. Geçtiğimiz yıl 2 bin lira ikramiye alan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ödeme alacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos'ta verilmesi beklenirken, emekliler tutarda artış beklentisi taşıyor. Bu talep hayata geçerse ikramiye tutarları 6 ayda bir zamlanacak. Ocak ve Temmuz aylarında ikramiye tutarları güncellenecek.

NASIL ARTACAK?

Takvim'de yer alan habere göre, Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 10,19, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı + fark olarak yüzde 10,73 zam yansıtılmıştı. İkramiye artışı SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışa endekslenirse, ödemeler 101,9 lira artacak. Emeklinin ikramiyesi bin liradan bin 101 lira 90 kuruşa yükselecek. Emekliler şimdi verilecek kararı bekliyor.