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Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske getireceğiz' denilerek yakalandı

ADANA'da, ATM'lerden maaşlarını çekmek isteyen emeklilere yardım etme bahanesiyle banka kartlarını el çabukluğuyla değiştiren Aziz C. (33), polis tarafından 'Evinize ücretsiz maske ve dezenfektan getiriyoruz' denilerek yakalandı.

08.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:27
Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske getireceğiz' denilerek yakalandı

ADANA'da, ATM'lerden maaşlarını çekmek isteyen emeklilere yardım etme bahanesiyle banka kartlarını el çabukluğuyla değiştiren Aziz C. (33), polis tarafından 'Evinize ücretsiz maske ve dezenfektan getiriyoruz' denilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin, ATM'den emekli maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlara yardım etme bahanesiyle banka kartlarını değiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis , 4 emekliyi bu şekilde kandıran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, daha sonra bu banka kartlarıyla kuyumcu ve marketlerden alışveriş yapıldığını saptadı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin Aziz C. olduğu bilgisine ulaştı. Aziz C.'nin iletişim bayisinden cep telefonu faturasını da ödediğini belirleyen polis, şüpheliyi arayarak, ' Biz Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan arıyoruz. Evinize geleceğiz, koronavirüs ile mücadele kapsamında size ücretsiz dezenfekte ve maske getireceğiz" diyerek şüpheliyi evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Banka, ATM, Güncel
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