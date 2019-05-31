Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı

Bayramın ilk gününün 4 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle, 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği erkene çekilmiş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildirmişti. Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının ise 10,7 milyar lira olduğunu açıklamıştı.

Bugün, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin hesabına toplam 10,7 milyar lira yatırıldı. İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alan yaklaşık 680 bin kişiye de Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödeme yapıldı.

BİNER LİRA İKRAMİYE

Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre hesaplanacak. Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara ise asgari 500 lira ödeme yapılacak. Çalışmayıp dul aylığı alanların hesaplarına da 750'şer lira yatırılacak. Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ 1-2-3 HAZİRAN'DA

Her ayın 1 ve 5'i arasında maaş alan Emekli Sandığı emeklilerine de maaşları bayramdan önce yatırılacak. Ödemeler 1, 2 ve 3 Haziran'da yapılacak. Aylık ödemesi 4 ve 5 Haziran'a denk gelen emeklilerin maaşları, 3 Haziran'da hesaplarına yatacak.