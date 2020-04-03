Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak

Yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödemeleri için hazırlıklar sürüyor. Ödeme süreci haftaya başlıyor. Emeklilere, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ödemeler, 7-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

SSK kapsamında olanlara ikramiye, tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 ise 7 Nisan'da, 20-21-22 ise 8 Nisan'da, 23-24 ise 9 Nisan'da, 25-26 ise 10 Nisan'da ödenecek. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.

KESİNTİ YAPILAMIYOR

Ödemeler kapsamında, emekliler 1.000'er lira alacak. Dul ve yetimlere ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik aylığı alanlara da sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. 2 aylık alanlara ise 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye ödenecek. İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.