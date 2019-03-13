Emeklilerin İkramiyeleri 27 Mayıs Tarihinde Hesaplara Yatmaya Başlayacak

Emekliler artık sadece zam dönemlerini değil, ikramiye tarihlerini de iple çekiyor. İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, önümüzdeki dönemde emekli aylığı bağlanacak herkes yararlanacak.

İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:

İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Takvim'in haberine göre bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alıyor olmak gerekiyor. Bu yılın ilk ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında yatırılması bekleniyor. Bu ödemenin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar, bu yıl 2 bin liralık ödemeyi cebine koyabilecek. Bu tarihten sonra ancak 5-9 Ağustos'ta verilmesi beklenen ikinci ödemeden önce aylığı bağlananlar ise bu yıl bin lira ikramiye alabilecek. Emeklilik aylığı Ağustos'taki ikramiye ödemesinden sonra verilmeye başlananlar ise 2020'den itibaren ikramiye almaya başlayacak.

İKRAMİYELERDEN KESİNTİ YAPILAMIYOR

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor. İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Yasada artışa yönelik bir madde yer almadı. Ancak bir düzenleme yapılarak tutarın artırılması imkanı var.