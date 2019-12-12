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Emekliliğin keyfini Palandöken'de çıkarıyorlar

Erzurumlu Nakip Bağlar ile Memduh Tozoğlu, emekliliğin keyfini yaz-kış demeden yıllardır tırmandıkları Palandöken'in zirvesinde çıkarıyor.

12.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:43Emekliliğin keyfini Palandöken'de çıkarıyorlar

Erzurumlu Nakip ile Memduh Tozoğlu, emekliliğin keyfini yaz-kış demeden yıllardır tırmandıkları 'in zirvesinde çıkarıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in zirvesine yılda 10 kez zirve tırmanışı yaptıklarını belirten emekli öğretmen Nakip Bağlar, Palandöken hem kayak severler hem de doğa sporları yapanlar için bulunmaz bir mekan. Ayrıca çok da güvenli dedi. Bağlar ve Tozoğlu, tüm doğa severleri Palandöken'e davet etti.

KENT MERKEZİNE 5 DAKİKA UZAKLIKTA

Bağlar ve Tozoğlu, tüm doğa severleri karla kaplı Palandöken'e davet etti. Kış turizmi konusunda ülkemizdeki sayılı noktalardan bir tanesi olan Palandöken Kayak Merkezi'nin konum olarak Erzurum'a 5, havalimanına ise 15 dakika uzaklıkta olduğunu söyleyen 2 çocuk babası Kafkas Üniversitesi'nden emekli Memduh Tozoğlu (66), Türkiye sınırları içerisinde yer alan en büyük kayak merkezleri arasında yer alıyor olmasının yanı sıra, Palandöken Dağı 3.176 metrelik boyuyla tektonik dağ olma özelliğine sahiptir. Kuzey bölümünde biriken kar dolayısıyla ülkemiz sınırları içerisinde bulunan, en kaliteli ve öne çıkan kayak merkezi olma özelliğini taşıyor. Ülkemizde kış aylarında gezilecek yerler arasında, tüm bu özellikleri ile Palandöken Kayak Merkezi kayak tatili için oldukça uygun bir yer diye konuştu.

PALANDÖKEN HUZUR VERİYOR

Tırmanış konusunda çok büyük zorluklar barındırmayan bu dağın, bazı bölümlerinin dik yapısı nedeniyle kış aylarında tırmanılması zor yerler haline dönüşebildiğini ifade eden 3 çocuk babası emekli öğretmen Nakip Bağlar (71) ise şunları söyledi

2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve EYOF 2017'ye ev sahipliği yapan Palandöken'in en yüksek noktası 'Büyük ejder tepesi' adıyla anılmakta. Her yıl binlerce farklı gezgin tarafından ziyaret edilen Palandöken Kayak Merkezi, yılın yarısını karlar ile kaplı olarak geçiriyor. Bu nedenle kış sporları yapmaktan keyif alan kişilerin en çok tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Palandöken hem kayak severeler hem de doğa sporları yapanlar için bulunmaz bir mekan. Ayrıca çok da güvenli. Kaybolma riski hiç yok. Çünkü zirveden baktığınızda şehir merkezini görebiliyorsunuz. Yılın büyük bir bölümü açık ve güneşli. Tur kayakçıları için de bulunmaz bir yer. Tırmanarak çıkılan Palandöken'de kayarak metrelerce uzunluktaki pistlerden inebiliyorsunuz. Palandöken'e yaz-kış demeden gece de tırmanıyoruz. Emekliliğin keyfini Palandöken'de spor yaparak geçiriyoruz. Son yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giyinen Palandöken huzur veriyor. Çoğu zaman Memduh Tozoğlu ile birlikte çıkıyoruz ama gruplar halinde de gittiğimiz oluyor.

Nakip Bağlar ile Memduh Tozoğlu, ocak ayınca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehit düşen binlerce Mehmetçik için Allahuekber Dağları'nda düzenlenecek olan yürüyüşe de katılacaklarını söyledi.



Palandöken, Bağlar, Güncel

Kaynak: DHA

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