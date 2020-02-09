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Emekliliğindeki boş zamanlarını spor yaparak değerlendiriyor

Kocaeli'de emekli olan 67 yaşındaki Nadide Canbay, boş vakitlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Kocaeli Anne Şehir" projesiyle spor yaparak değerlendiriyor.

09.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:27Emekliliğindeki boş zamanlarını spor yaparak değerlendiriyor
'de emekli olan 67 yaşındaki Nadide Canbay, boş vakitlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Kocaeli Şehir" projesiyle yaparak değerlendiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen "Kocaeli Anne Şehir" projesi Kocaeli'de 'anneler'in yüzünü güldürüyor. Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için arayış içerisine giren 67 yaşındaki Nadide Canbay, yalnızlığını "Anne Şehir" projesiyle yendi. Derince ilçesinde yaşayan Canbay, proje kapsamında başladığı sporla hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de sağlığına kavuşuyor.

Emekli olduktan sonra kendisini yalnız hissetmeye başladığını ifade eden Nadide Canbay; "Emekli olduktan sonra ne yapacağımı bilmiyordum. Bunun yanında kendimi yalnız hissetmem beni bir çıkmaza soktu. Bunu Anne Şehir projesiyle yendim. Burada yeni dostluklar edindim ve spora başladım. Kocaeli Anne Şehir projesiyle spora başladım. Sporla birlikte sağlıma kavuştum ve en önemlisi torunlarıma örnek oldum. Onlar da benimle birlikte spora başladı. Etrafımdakilere bu projeyle hayatımda önceki ve sonraki Nadide olarak anlatıyorum. Benim için çok önemli bir süreçti. Buraya başlarken bu projenin bu kadar kaliteli ve faydalı geçeceğini tahmin etmiyordum. Yaklaşık 2 yıldır Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı içerisinde yer alıyorum. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın ve tüm personele teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Anne, Yaşam

Kaynak: İHA

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