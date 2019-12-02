Haberler » Güncel » Emekliliğine 1 yıl kalan polis, görev başında kalp krizinden öldü - Haber

Emekliliğine 1 yıl kalan polis, görev başında kalp krizinden öldü

ANTALYA'da, emekliliğine 1 yıl kalan polis memuru Savaş Ünal (46), görevi başında kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

02.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:58Emekliliğine 1 yıl kalan polis, görev başında kalp krizinden öldü

ANTALYA'da, emekliliğine 1 yıl kalan polis memuru Savaş Ünal (46), görevi başında kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Savaş Ünal, 130 gündür devam eden greve ilişkin belediye bahçesinde yer alan grev masasının başında aniden fenalaştı. Ünal'a ilk müdahaleyi yapan meslektaşları, hemen sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 10 dakika kalp masajı yaptıkları Ünal'ı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen polis memuru hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası Ünal'ın uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, 1 yıl kalan emekliliğinin ardından köyüne yerleşerek, hayvancılık yapmayı planladığı öğrenildi.



Kalp Krizi, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:13 Muhtarlık bürosu çalışmalarına başlandı
15:13 Polis 40 kız öğrenciyi Nevşehir'e geziye götürdü
15:18 İmamoğlu buraya herkes davet edildi
15:18 Gümüşhane-doğu karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı
15:18 Erzincan-kaza kurbanı gurbetçi aileye son görev
2.12.2019 15:25:00