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Emeklilik dilekçesini verip maaşını alamayanlar, ikramiyelerini peşin alabilecek

Emeklilik için dilekçesini bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihten önce verip maaşını henüz almayanlar, ikramiyelerini peşin alabilecek.

19.08.2019 09:17
Emeklilik dilekçesini verip maaşını alamayanlar, ikramiyelerini peşin alabilecek

Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere ile vefat eden emeklilerin dul ve yetimlerine hisseleri oranında her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı ikramiyeleri de 8-9 Ağustos'ta ödendi.

SGK İLE GÖRÜŞTÜ

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ramazan Bayramı öncesi ikramiye ile ilgili yaşanan bir sorunun çözümünü sağladı. KDK, maaş bağlanmasının hemen sonrasına denk gelen bayramda ikramiyesinin ödenmediği gerekçesiyle başvuran emekli için SGK ile 'dostane çözüm yolu' kapsamında görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından emeklinin bayram ikramiyesi ödendi.

TAVSİYE KARARI

Haziran 2012'de kurulan KDK tarafından Mart 2013'ten bu yana vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor. Sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli konulardaki mağduriyetlere ilişkin şikayetleri değerlendiren KDK, sorunların giderilmesi için aralarında bakanlıkların bulunduğu kurumlara tavsiye kararları veriyor.

Emeklilik dilekçesini verip maaşını alamayanlar, ikramiyelerini peşin alabilecek

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Güncel

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