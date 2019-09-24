Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Finlandiya modeli gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. Uzunca bir süredir milyonlarca kişinin gündeminde olan EYT konusunda ilk adım atılıyor. Erdoğan EYT'lilerin talep ve görüşlerinin dinlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendiği ve bu konuda öne çıkan iki formül olan Almanya ve Finlandiya modellerinin gündemde olduğu belirtildi.

ÇALIŞMA TAMAMLANIRSA SIRA MECLİS'TE

Emeklilikte Yaşa Takılanların gözü-kulağı Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nda. Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT konusu için 2 farklı model gündeme geldi. Bunlar, Finlandiya ve Almanya modeli. Eğer EYT'de Sosyal Politikalar Kurulu'nun yaptığı çalışma tamamlanırsa sıra Meclis'ten yasa çıkmasına gelecek.

EYT'LİLER FİNLANDİYA MODELİNE TEPKİLİ

Türkiye'de emekli aylıklarının zaten düşük olması nedeniyle EYT'liler Finlandiya modeli benzeri formüllere tepki gösterdiler. Gönül Boran Özüpak, asgari ücretle çalışan eşinin şubat ayında emekli olacağını belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sisteminde eşine bağlanacak emekli aylığının 1.200 TL göründüğünü vurguladı. Özüpak, emekli aylıkları zaten düşük iken EYT sorununa çözüm amacıyla aylığın daha da düşürülmesinin kabul edilemeyeceğini, görüşmeler sırasında Vedat Bilgin'in de bu ve benzeri bir öneriyi dile getirmediğini vurguladı.

EYT'DE FİNLANDİYA VE ALMANYA MODELİ NEDİR?

Finlandiya ve Almanya'da emeklilik yaşı 65 ve 67'yi buluyor. Emekliliğine birkaç yıl kalanlara, "Alacağınız maaş her yıl için yüzde 2 eksik olacak. Kabul ederseniz emekli olun" deniliyor.

Yani emekliliğine 2 yıl kalan yüzde 4, 3 yıl kalan yüzde 6 daha az maaşa razı oluyor. Finlandiya modelinde bu şekilde emekli olanlara sonradan belirli bir miktar prim ödeyerek, emekli maaşlarını yükseltme hakkı da tanınıyor. Emekli olmak için yaş şartını tamamlamaya 4 yıl eksiği bulunan bir vatandaş Finlandiya modeli ile yüzde 8 daha az bir maaş alarak emekli olma hakkı kazanıyor.