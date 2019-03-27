Emeklililer Dikkat! TOKİ Başvurusu 5 Nisan'da Sona Erecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplanmaya devam ediyor. Normal başvurular için talep toplama süreci tamamlanırken, dün emekli başvuruları alınmaya başlandı. Evi olmayıp da fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, başvurularla ilgili detayları araştırmaya başladı. Emeklilerin pek çok ildeki TOKİ konutları ve başvuru süreci ile ilgili merak ettiği sorular ve cevapları şöyle:

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Emekliler başvurularını Halk Bankası'na nüfus cüzdanı ile birlikte şahsen yapacak. Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren 'belgeyi' başvuru formu ile birlikte teslim edecek.

BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Başvuru ile birlikte 2+1 konut seçenler 500 lira, 3+1 konut tercih edenler ise bankaya bin lira yatıracak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar, başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek.

EMEKLİLERE KAÇ PROJEDE KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ'nin emeklilere ev projeleri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 55 farklı proje için başvuru yapılabilecek.

EMEKLİLERİN YAKINLARI BAŞVURABİLİR Mİ?

Vefat eden emeklilerin eşleri de emekli olmasalar dahi bu başvuruları gerçekleştirebilecek. Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları ise bu kapsamda yer almayacak.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Emekliler için başvurular 5 Nisan'a kadar alınacak.

HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Emekliler inşa edilecek konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjana sahip olacak. Konut sayısından fazla başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte 'Hak Sahibi Belirleme' kurası çekilecek.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Hak sahipleri ile sözleşme imzalandıktan sonra konutlar 36 ay içerisinde teslim edilecek.

KONUTLAR NE KADAR OLACAK?

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek. 50 bin konut için tahmini en düşük fiyatın 116 bin 400 lira olması bekleniyor. Başlangıç taksitleri de 388 lira olarak öngörülüyor. 3+1 konutların fiyatlarının ise 170 bin 720 liradan başlaması bekleniyor. 20 yıla kadar vade seçilebiliyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taksit ödemeleri 2+1 konutlarda konut tesliminden sonra, 3+1 konutlarda ise sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak. Taksitler, 6 ayda bir memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacak. (Takvim)