Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Milyonlarca emekli bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nda bin TL ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Yeni emeklilerde Kurban Bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

5-9 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YATIRILMASI BEKLENİYOR

Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayram ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

- SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri,

- Şehit yakınları ve gaziler,

- Ölüm aylığı alanlar,

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

- Geçici köy korucuları,

- Şeref aylığı alanlar,

- Şampiyon sporcular,

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.