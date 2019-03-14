Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat

Hükümet birbiri ardına yaptığı düzenlemelerle emeklilerin yüzünü güldürdü. Emekliler ikramiyeden promosyona, ek zamma kadar pek çok kazanım elde etti. Önümüzdeki dönemde iyileştirmelerin sürmesi planlanırken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin 8 talebini gündeme taşıdı.

Derneğin Başkanlar Kurulu toplantısında müzakere edilen talepler şöyle:

İNTİBAK KURALLARI 2000 SONRASINDA EMEKLİ OLANLARA DA UYGULANSIN

- 65 yaş ve üzerine ücretsiz ulaşım hakkı kanunun öngördüğü şekilde her yerde aynı şekilde uygulansın.

- 2000 sonrasında emekli olanların intibakları yapılsın. Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanların, emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın, intibak kriterleri belirlenerek emekli aylıkları yeniden hesaplansın. 2000 öncesi emeklilere yapılan intibak kuralları, aynı şekilde 2000 sonrasında emekli olanlara da uygulansın.

SİGORTALI SÜRE ARTIKÇA EMEKLİ AYLIKLARI DA ARTSIN

- 2000 sonrası dönemde emekli olanların emekli aylıklarının karma bir sistemle hesaplanmasının getirdiği kayıplara çözüm getirilsin. Karma bir sistem yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplanması benimsensin, sigortalı süre artıkça emekli aylıkları da artsın. Bunun yapılması için aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarında eşitlik sağlansın.

- Gelir ve aylıkların artışında, TÜFE'nin dikkate alınması, aylıkları düşük olan emeklileri korumuyor. Ücretliler ve aylık alanların harcamalarını esas alan ücretliler geçinme endeksi oluşturulsun.

EK ÖDEME YÜZDELERİ YÜZDE 8-9'LARA YÜKSELTİLSİN

- Emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme yüzdeleri 4-5'ten en az yüzde 8-9'a yükseltilsin.

- Emeklilere dini bayramlar öncesinde ödenen ikramiyeler, 2019 ve sonraki yıllar için emekli aylıkları artışına endekslenerek güncellensin.

AİLE YARDIMI TÜM EMEKLİLERE VERİLSİN

- Sağlık katkı payları emekliden alınmasın.

-Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin. (Takvim)