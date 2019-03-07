Emekliye Ayrılan Hakimler İçin Veda Yemeği Düzenlendi

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Antalya'da emekli olan hakimler için veda yemeği düzenlendi.Emekliye ayrılan Antalya Adliyesinde görevli hakimler Canan Karcı, Necla Kasap, Raşit Ekmen, Demir Durak, Ali Girgin, Nurten Ekmen, Mustafa Kaplan, Yaşar Küçükel, Selda Karaman, Günay Karacabey Özkaynak veda yemeği organizasyonu yapıldı.Veda yemeğine Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya 1. İdare Mahkemesi Başkanı Kamil Ergün, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ile Antalya Adliyesinde görev yapan hakimler ve Cumhuriyet savcıları ve eşleri katıldı.Başsavcı İnal ve Adalet Komisyonu Başkanı Yaşar, yargı teşkilatı ve adliye adına yaptıkları hizmetlerinden dolayı emekliye ayrılan hakimlere şükranlarını sunarak bundan sonraki hayatlarında aileleriyle huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir emeklilik diledi.Antalya Adliyesi adına plaket takdim edilen emekliye ayrılan hakimler de meslektaşları arasında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, veda yemeğinin düzenlenmesinde katkısı geçen herkese teşekkür etti.Veda yemeği, emekli olan hakimlerin tebrikleri kabul etmesinin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.