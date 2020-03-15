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Emekliye, hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar, 13 milyon emekliyi 3 yıl boyunca kendi müşterileri yapabilmek promosyon ödemelerinin yanı sıra ilave avantajlar da sunuyor.

15.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:10
Emekliye, hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Bankalar, 13 milyon emekliyi 3 yıl boyunca kendi müşterileri yapabilmek promosyon ödemelerinin yanı sıra ilave avantajlar da sunuyor. 450 ile 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Banka, Ekonomi

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