Emekliye, hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Bankalar, 13 milyon emekliyi 3 yıl boyunca kendi müşterileri yapabilmek promosyon ödemelerinin yanı sıra ilave avantajlar da sunuyor.
15.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:10
Bankalar, 13 milyon emekliyi 3 yıl boyunca kendi müşterileri yapabilmek promosyon ödemelerinin yanı sıra ilave avantajlar da sunuyor. 450 ile 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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