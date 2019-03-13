Emekliye Müjde! Ek Ödeme Tutarı 42 ile 315 Lira Arasında Artacak

12,3 milyon emeklinin ocak ayında maaşı zamlandı. Artan maaşla birlikte, her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı bin 106 liradan bin 224 lira 81 kuruşa çıktı.

EK ÖDEME ARTACAK

Yani ocaktan itibaren maaşı bin 224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme almaya başladı. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 315 lira arasında artış yaşanacak.

MAAŞLARA DOPİNG

Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53 lira. Ek ödeme tutarında, oran yüzde 8'e çıkarsa 32 lira artışla 85, yüzde 9 olursa, 42 lira artışla 96 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı (maaşın yüzde 4'ü) 215 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 215 lira artarak 431, yüzde 9 olursa 269 liralık artışla 485 liraya ulaşacak.