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Emektar muhtar nostaljiyi yaşatıyor

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 35 yıldır mahalle muhtarlığı yapan Bahri Aşık, başta radyo ve dikiş makinesi olmak üzere eski eşyaları tamir ederek yaşam veriyor.

12.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:22
Emektar muhtar nostaljiyi yaşatıyor
AYDIN (İHA) – Aydın 'ın Didim ilçesinde, 35 yıldır mahalle muhtarlığı yapan Bahri Aşık, başta radyo ve dikiş makinesi olmak üzere eski eşyaları tamir ederek yaşam veriyor.

Didim'in Hisar Mahallesi Muhtarı Bahri Aşık, eski radyo tamiri yanı sıra eskiye ait dikiş makinaları ve bazı eşyaların tamirini de yaparak nostaljiyi yaşatmayı sürdürüyor.

Korona virüs nedeniyle vatandaşların genelde evde kaldıklarını, mahalledeki işletmeler de sadece evlere servis yaptıklarını ifade eden muhtar Bahri Aşık, belediyenin işi gereği dışarıda muhtarlıkla işi olan vatandaşlara verilmek üzere bir koli dolu maske verdiğini belirtti.

Hisar Mahalle Muhtar Bahri Aşık, mahallede yaşayan bir hayırsever de ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere muhtarlığa bir düzüne zeytinyağı ile 6 koli erzak bıraktığını sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Didim, Yaşam
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