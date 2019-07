Emektar tiyatrocu sahnelere veda etti

Küçük yaşlarda çıktığı tiyatro yolculuğunu, 1996'dan bu yana oynadığı Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eserindeki "Hüsrev" rolüyle tamamlayan tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler emekli oldu.Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni İkiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk döneminde Anadolu'yu gezen kumpanyalar aracılığıyla oyuncuları küçük yaşlarda sahne altında izlerken, yaşı ilerledikçe perde arkasından takip etmeye başladığını anlattı.Tiyatronun emeğini ve güzelliklerini yine tiyatro sanatçısı olan ailesinden öğrendiğini belirten İkiler, başka bir mesleğe yönelme şansının olmadığını, çocukluğundan beri tiyatronun ve kuklaların arasında büyüdüğünü belirtti.İkiler, karşılaştığı zorluklara da değinerek, başkentlileri tiyatroya çekebilmek için yaptığı çalışmalar hakkında şunları anlattı:"Bu salona seyirciyi doldurabilmek için Ankara'nın sokaklarını dolaştım. Bir tiyatro otobüsüm vardı. Yazın onunla Keçiören'de üç mahallede sahne açardım. Oyunum biterdi, 'Gençlik parkında bir tiyatro salonumuz var, hafta sonu şu oyun oynanıyor' diye duyuru yapardım."Son üç yılda oynadığı oyunların bütün enerjisini sahneye çıkardığı bir dönem olduğunu belirten İkiler, bunlar içerisinde en önemlisinin "Hak Geldi Batıl Zail Oldu" isimli Asr-ı Saadet dönemini anlattığı oyun olduğunu aktardı.Bu oyunun seyirci portföyünü değiştirdiğini ifade eden İkiler, "Yani bir oyun şu salona gelen seyirciyi değiştirir mi? Değiştiriyor. Oyunun ikinci ayından itibaren bu salonun yarısından fazlası belli bir yaşın üzerindeydi. Yani şu merdivenlerden inerken torunları kollarından tutup getiriyordu. Otoparktan buraya yarım saatte gelen ninelerimizi dedelerimizi gördüm." diye konuştu.İkiler, emekliliğinde çocukların eğitimine ağırlık vereceğini belirterek, "Bu son, bir başlangıç benim için." ifadesini kullandı.Kültür Sanat Bakanlığının kurulması gerektiği görüşünü dile getiren İkiler, okullarda konservatuvar düzeyinde meraklı ve bu işi yapabilecek insanlara fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.Çocukların kendi yeteneklerini keşfedecek atölyelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan İkiler, şu değerlendirmede bulundu:"Kültür sanatla ancak ihya oluruz. İnsanların sanat penceresinden baktığı zaman her şeyi daha iyi göreceklerini biliyorum. Farklı pencereyi görebilecek, hayata bakış penceresini değiştirebilecek bir sanat dokunuşu lazım. Bunun da acilen kültürel yozlaşmanın tavan yaptığı şu dönemde, insanların televizyona, internete mahkum olduğu bir dönemde çocukların ilgisini çekebilecek yediden yetmişe herkesin gelebileceği sanat atölyelerinin kurulması lazım."Devletin ve sanatçının kendi sorumlulukları olduğunu ifade eden İkiler, "Her şeyi devletten beklemeyeceksin. Her sanatçının kendi sokağını temiz tutması lazım. Her sanatçının mücadelesini yapması lazım." dedi.Kurucusu olduğu tiyatroda yetiştirdiği öğrencileriyle yerli ve yabancı birçok yazarın eserini tiyatro sahnesine taşıyan İkiler, Aşık Veysel, Hacı Bayram Veli, Mevlana ve Şems gibi tarihi isimlerin hayatlarını da sahneye taşıyan oyunlar yazdı.Oynadığı, yönettiği ve yazdığı oyunların yanında küçük yaştaki seyirciler için de çeşitli kukla ve Karagöz oyunlarını da kaleme alan İkiler, 23 yıl boyunca canlandırdığı Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eserindeki "Hüsrev" karakteriyle sahne hayatını tamamladı.