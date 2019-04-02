Emel Denizaslanı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR TİRE belediye başkan adayı olan Emel Denizaslanı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR TİRE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Emel Denizaslanı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR TİRE adayı Emel Denizaslanı kimdir? Bağımsız İZMİR TİRE adayı Emel Denizaslanı yüzde kaç oy aldı?

Emel Denizaslanı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR TİRE belediye başkan adayı olarak gösterilen Emel Denizaslanı TİRE ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. TİRE ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Emel Denizaslanı adlı Bağımsız adayı toplamda 96 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR TİRE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.