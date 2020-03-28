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Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım

Salgın nedeniyle günlerdir evinde olan ve her türlü önlemleri alan Emel Müftüoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Valla sopağı alıp çıkacağım sokağa falakaya yatıracağım dolaşanları" diyerek uyarılara kulak asmayan vatandaşlara tepki gösterdi.

28.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:11

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, koronavirüs salgınının ülkemize gelmesinin ardından kendisine evine kapattı. Sık sık evini temizleyen hatta bir şirketle anlaşarak evini dezenfekte ettiren Müftüoğlu, yetkililerin uyarılarına rağmen sokağa çıkanlara da sitem etti.

"DURUMUN CİDDİYETİNİ VARSAYDINIZ ŞU ANDA NEREDEYSE ATLATMIŞTIK"

Günlerdir evinde olan ve koronavirüse karşı her türlü önlemi alan Emel Müftüoğlu, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Arkadaşlar haftalardır boşu boşuna evlere tıkıldık. O kadar çok insan sokakta ki bizim evde oturmamızın hiç bir önemi yok bu kadar dolaşan insan varken... Halbuki herkes anlayış olup durumun ciddiyetinin farkına varsaydı şu anda neredeyse atlatmıştık."

Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım

"SOPAYI ALIP ÇIKACAĞIM SOKAĞA"

"İlla başımızda bir çoban bizi ağıllara sokana kadar uğraşacaksınız. Bu nasıl bir cehalet süreyi uzatıyorsunuz... 'Bana bir şey olmaz diyorsunuz' bu nasıl bir egoistlik. Valla sopayı alıp çıkacağım sokağa falakaya yatıracağım dolaşanları. Unutmayın bir kova suyla sönecek yangını gecikince bir tanker suyla söndüremezsiniz."

Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım
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Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım
Etiketler: Emel Müftüoğlu, Instagram, Magazin

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Ünlü oyuncu Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım

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