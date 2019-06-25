Emel Sayın'dan Yeşilçam şöleni 29 Haziran'da Açıkhava'da

Türk sanat müziğinin efsane sesi, organizasyonunu STG Müzik Prodüksiyon'un üstlendiği turne kapsamında Türkiye 'yi dolaşacak, unutulmaz filmlerinin şarkıları eşliğinde dinleyicilerini Yeşilçam'da keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Baş Rol aldığı onlarca filmle adını sinema tarihine altın harflerle yazdıran Yeşilçam'ın 'Mavi Boncuk'u Emel Sayın , büyük ilgi gören "Başrolde Emel Sayın" konserlerine yoğun talep üzerine yeniden başlıyor. Türk sanat müziğinin efsane sesi, STG Müzik Prodüksiyon tarafından organize edilen turne kapsamında Türkiye'yi dolaşacak, başrolünde yer aldığı Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarını canlı olarak seslendirecek.

Göz kamaştırıcı güzelliği ve billur sesiyle gönüllerde taht kuran Emel Sayın, "Başrolde Emel Sayın" konserlerinde dinleyicilerini Yeşilçam'da keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Usta sanatçı, şarkılarını filmlerinin görüntüleri eşliğinde seslendirecek. " Yalancı Yarim ", " İntizar ", "Tövbeler Tövbesi", "Senden Başka", "Rüzgar" ve "Gülizar" o şarkılardan sadece birkaçı.

İLK KONSER İSTANBUL AÇIKHAVA'DA

Emel Sayın, turne programına 29 Haziran'da İstanbul Açık Hava'da başlayacak. Ardından Bodrum , Datça , Kuşadası , Ayvalık , Çeşme , Bursa ve Antalya 'da sevenleriyle bir araya gelecek.