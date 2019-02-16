Emel Sayın'ın Konserinde Duygusal Anlar Yaşadı: Mehmet Ali Erbil'i Çok Özledim

Usta tiyatrocu sanatçı Emel Sayın, geçtiğimiz gün Girne'de konser verdi. Geçtiğimiz sene aynı mekanda konser verdiği yakın dostu Mehmet Ali Erbil'i hatırlatan sanatçı, arkadaşını çok özlediğini söyledi.

"ONU ÇOK ÖZLEDİM"

Emel Sayın, evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır tedavi gördüğü kaçış sendromunun nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kalan yakın dostu Mehmet Ali Erbil için "Geçen yıl burada şarkı söylerken Mehmet Ali sahneye fırlamış, şarkıları beraber söylemiştik. Onu çok özledim. Bir an önce aramıza dönmesini arzu ediyorum" dedi.

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MALİ'Yİ ÖPÜCÜKLERE BOĞMUŞTU

1982'de flört ettikleri söylenen, 2001'de 'Aşkım Aşkım' dizisinde karı-kocayı oynayan Emel Sayın ile Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz sene aynı sahneyi paylaştı. Mehmet Ali Erbil "Sultanım" dediği Emel Sayın'ın eteğini öpmüş Emel Sayın da Mehmet Ali Erbil'i öpücüğe boğmuştu.