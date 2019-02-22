22 Şubat 2019, 19:56
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Emmanuel Emenike'den Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi Paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabından Fenerbahçe'de oynadığı dönemde ilk 11'de sahaya çıktığı bir görseli paylaştı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanılacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde Nijeryalı golcü, sosyal medya hesesabından bir görsel paylaştı.

Fenerbahçe'nin 2014-2015 sezonu kadrosunda, kendisinin forvet hattında yer aldığı kadroyu paylaşan Emenike, bir yandan o günlerin başarılı ve şampiyon olan kadrosuna olan özlemi de dile getirdi.

YANAL İLE ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'nin teknik direktörü yine Ersun Yanal'dı ve ilk 11'de şu isimler yer alıyordu; Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bruno Alves, Michael Kadlec, Caner Erkin, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Dirk Kut, Moussa Sow, Emmanuel Emenike.

İşte o paylaşım:

(Sporx)

Emmanuel Emenike, Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (6)
HUZUR: Keşke gelse de tekrar feneri rezil etse bizde ozledikik daha dibe nasıl inilir inerbahce
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K.E.S: Saat kaç lan tırrek
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AHAHAHAHA: bende ağlayarak maçı terketmeye çalıştığı paylaştım korkakkkk
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BÜKÜCÜ: Bizde senin gibi o günleri özledik krall
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TAÇSIZ KRAL: kral
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