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Emenike'nin yeni adresi Westerlo oldu

Fenerbahçe'nin esi Hasan Çetinkaya'nın İkinci Başkanlığını yaptığı Westerlo, Berke Özer'in ardından Fenerbahçeli eski futbolcu Emenike'yi de kadrosuna kattı. Nijeryalı forvet oyuncusu son olarak Olympiakos forması giymişti.

27.08.2019 13:29
Emenike'nin yeni adresi Westerlo oldu

Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen forvet oyuncusu Emmanuel Emenike'nin yeni adresi belli oldu.

TAKIMIYLA İLK İDMANINA ÇIKTI

Nijeryalı golcü, Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Westerlo'ya transfer oldu. Emenike yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Belçika temsilcisi daha önce Fenerbahçe'den Berke Özer'i, Galatasaray'dan ise Recep Gül'ü kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

32 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de çıktığı toplam 94 maçta 34 gol atıp, 21 asist yapmıştı.

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Emenike'nin yeni adresi Westerlo oldu

Emmanuel Emenike, Hasan Çetinkaya, Berke Özer, Fenerbahçe, Spor

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