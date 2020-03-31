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Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'dan kampanyaya destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Bİz bize yeteriz" kampanyasına Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'dan destek geldi.

31.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:47
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'dan kampanyaya destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Bİz bize yeteriz" kampanyasına Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'dan destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan tarafından başlatılan Milli dayanışma kampanyasına Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'dan destek gedi.

Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin Korona virüs Covid-19 mücadelesinden güçlenerek çıkacağına yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli dyanışma kampanyasına Emet Belediye Başkanı olarak bir aylık maaşımı bağışlyarak katılıyorum. Allahın izniyle devletimiz ve milletimiz el ele vererek bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Biz bize yeteriz "ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Hüseyin Doğan, Emet, Yaşam
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