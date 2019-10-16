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Emet Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kütahya'nın Emet Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

16.10.2019 12:04Emet Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kütahya'nın Emet Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Operasyonun amacının teröre karşı milletçe verdiğimiz mücadelenin devamı niteliğinde olduğunu belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Gazi Emet ilçemiz vatanın bekası için her zaman gazi ve şehit olmaya hazırdır" dedi.

Emet Belediye Meclisi'nde okunan ve tüm üyelerin oy birliği ile kabul ettiği destek bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat, Türkiye bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm

Mecliste bildirinin oy birliği ile kabulünün ardından din görevlisi Halil Kılıç tarafından dua edildi. - KÜTAHYA

Barış Pınarı Harekatı, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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