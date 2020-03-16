Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlşkiler Müdürü görevinden ayrıldı
Kütahya'nın Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Şükriye Özdilekler, Kütahya Belediyesi'nde yeni görevine başladı.
16.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:34
Kütahya 'nın Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Şükriye Özdilekler, Kütahya Belediyesi'nde yeni görevine başladı.
Emet Belediyesi'nde 12 yıldır görev yapan, bu süre içerisinde çeşitli birim müdürlükleri ve belediye başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Emet Belediyesi Basın Yayın Müdürü Şükriye Özdilekler, Kütahya belediyesinde göreve başladı.
Bir yabancı olarak geldiği Emet ilçesinden Emetli olarak ayrıldığını belirten Özdilekler, ilçede veda ziyaretleride gerçekleştirdi. Bu amaçla Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret eden Özdilekler, Emet ve Emet Belediyesi'nin kendilerinde yerinin ayrı odluğunu ve asla unutmayacağını ifade etti.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye bünyesinde hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Özdilekler'e, yeni görevinde başarılar diledi ve çini fincan takımı hediye etti. - KÜTAHYA
Emet Belediyesi'nde 12 yıldır görev yapan, bu süre içerisinde çeşitli birim müdürlükleri ve belediye başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Emet Belediyesi Basın Yayın Müdürü Şükriye Özdilekler, Kütahya belediyesinde göreve başladı.
Bir yabancı olarak geldiği Emet ilçesinden Emetli olarak ayrıldığını belirten Özdilekler, ilçede veda ziyaretleride gerçekleştirdi. Bu amaçla Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret eden Özdilekler, Emet ve Emet Belediyesi'nin kendilerinde yerinin ayrı odluğunu ve asla unutmayacağını ifade etti.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye bünyesinde hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Özdilekler'e, yeni görevinde başarılar diledi ve çini fincan takımı hediye etti. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya Belediyesi, Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam
Manşet
Haberler
Haberler
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Haberler
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar