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Emet Belediyesi çiçek serası kuruyor

Kütahya'nın Emet Belediyesi, yeşil alanların düzenlenmesinde kullanılmak üzere çiçek serası kuruyor.

04.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:43
Emet Belediyesi çiçek serası kuruyor
Kütahya 'nın Emet Belediyesi, yeşil alanların düzenlenmesinde kullanılmak üzere çiçek serası kuruyor.

Mevcut alanda belediye tarafından çiçek ve ağaç fidesi üretimi planlandığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Belediyemize ait 565 metrekare alan içerisine sera kurmak için çalışmalarımız başladı. Kuracağımız serada öncelikle belediyemizin ihtiyacı çiçek ve ağaç fidesi üretimi gerçekleştireceğiz. Amacımız kuracağımız serada, kendi çiçeklerimizi üreterek, ilçemizin her alanını çiçeklerle donatmak. Ağaç fidelerimizlede geleceğe yeşil bir Emet bırakmak için dikimler gerçekleştireceğiz. İlçemize hayırlı olsun "dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam
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