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Emet Belediyesi ilçedeki tüm camilerde aşure dağıttı

Kütahya'nın Emet İlçe Belediyesi tarafından merkezde bulunan 18 camide, Cuma namazı sonrası halka 6 bin kişilik aşure dağıtıldı.

13.09.2019 15:35Emet Belediyesi ilçedeki tüm camilerde aşure dağıttı
Kütahya'nın Emet İlçe Belediyesi tarafından merkezde bulunan 18 camide, Cuma namazı sonrası halka 6 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Emet Belediye ekiplerince hastane, jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'nde, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ise Çarşı Caminde halka aşure dağıttı. Muharrem ayında aşure dağıtımının Emet ilçesinde geleneksel bir hale geldiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan "Toplumumuzun her kesiminden insanımızı bir araya getiren bayrak ve millet sevgimizi sembolize eden aşure ikramımızı gerçekleştirdik. Mübarek bir ayın içerisindeyiz. Hicri takvime göre yılın ilk ayının onuncu günü aşure günü. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Her daim nasıl bütün acılara göğüs geriyorsak, mutlu günlerimizde de birlikte olmayı bilmeliyiz. Dağıtımdaki amacımız farklı nimetlerin aşurede bir araya gelerek eşsiz bir lezzete dönüştüğü gibi, halkımızın da herkesim ile birlik ve beraberlik içinde ülke sevdamızda bir araya geldiğimizi göstermektir" dedi. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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