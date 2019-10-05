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Emet Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Kardeş belediye' oluyor

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hügül ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Bursa'da bir dizi temaslarda bulundu.

05.10.2019 11:29Emet Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Kardeş belediye' oluyor
Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hügül ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Bursa'da bir dizi temaslarda bulundu.

İlk olarak Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık'ı makamında ziyaret eden heyet, ilçe bağlantı yollarında son durum, Emet çevre yolu çalışmaları konularında istişarelerde bulundular. Yapımı devam eden çalışmaların aşamaları, çevre yolu ve karayolları bölgesinde kalan yollarda, belediye işbirliği ile kaldırım yapımı çalışmalarının görüşüldüğü toplantının, oldukça verimli geçtiği açıklandı.

Bölge Müdürü Mehmet Aşık'ı ziyareti sonrası açıklama yapan Başkan Hüseyin Doğan, "Bölge müdürümüze ilçemize karşı göstermiş oldukları ilgi alaka ve destekleri için halkımı adına şükranlarımızı sunuyorum.İnşallah Gazi Emetimizi dışarıya bağlayan ilçe bağlantı yollarımız ve şehrimizi ayrı bir kimliğe kavuşturacak çevre yolu ve ilçe giriş-çıkış yollarımız tamamlanacak. Çalışmalar tamamlanana kadar ilçe başkanımız ile birlikte konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz " dedi.

Başkan Doğan, bir süre önce başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye çalışmaları kapsamında, Emet belediye meclisinden kararın çıktığını, Bursa Büyükşehir belediye meclisinde konunun görüşüldüğü ve sürecin devam ettiğini belirterek, bu konuda da Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını açıkladı. - KÜTAHYA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kütahya, Bursa, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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