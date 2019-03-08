Emet Belediyesi'nden Dünya Kadınlar Günü'nde Bursa Gezisi

Kaynak: İHA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Emet Belediyesi kültür gezisi kapsamında yaklaşık 200 Emet'li katılımcı kadın ile Bursa gezisi düzenlendi.Emet ilçesinde son yıllarda bayanlar için düzenlenen kültür gezilerine bir yenisi daha eklendi. 1 Mayıs işçi bayramında Emko bünyesinde faaliyet gösteren bayanlar için İstanbul Kültür gezisi düzenlenmişti. Geçen yıl mübarek 3 aylar öncesi Konya'da tarihi ve dini mekanlara yine bayanlar için kültür gezisi düzenleyen Emet belediyesi, 8 Mart dünya kadınlar günün unutmayarak Bursa'ya kültür gezisi düzenledi. Emetli bayanların yoğun ilgi gösterdiği geziye yaklaşık 200 bayan katıldı.Kültür gezisi için Cuma sabahı belediye önünden 5 otobüs kaldırıldı. 1 günlük gezi kapsamında Bursa güzergahında tarihi, turistik ve dini mekanları gezilerek aynı gün dönüş gerçekleştirilecek.Belediye Başkanı Mustafa Koca, " Özellikle bayan vatandaşlarımızdan bizlere gelen talepler doğrultusunda daha önce İstanbul,Bursa, Çanakkale, Beypazarı, Safranbolu, Konya kültür gezileri düzenlemiştik. Yine bayan hemşehrilerimizin talepleri ile 8 Mart kadınlar gününde bir Bursa gezisi tertipledik. Ülkemizde tarihi, dini ve kutsal mekanlarımızın tanıtımı adına bu tür kültü gezilerine önem veriyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın kültürümüzü, tarihi ve dini zenginliklerimizi yakından tanımaları adına gerekli desteği vermeye devam edeceğiz"dedi. - KÜTAHYA