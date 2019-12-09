Haberler » Yaşam » Emet Belediyesi'nden ikametgah seferberliği - Haberler

Emet Belediyesi'nden ikametgah seferberliği

Kütahya'nın Emet ilçesi Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Hügül ve Murat Uyanık, üniversite öğrencilerinin ikametlerini Emet'e taşımalarını istedi.

09.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:55Emet Belediyesi'nden ikametgah seferberliği
'nın ilçesi Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Hügül ve Murat Uyanık, üniversite öğrencilerinin ikametlerini Emet'e taşımalarını istedi.

Emet Otel'de öğrenci temsilcileri ile yemekte bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Hügül ve Murat Uyanık, DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu sınıf temsilcisi öğrencilere kametgahın önemi anlattı.

Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, yaptığı açıklamada, "DPÜ Meslek Yüksekokulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz her türlü hizmeti Emet'ten alıyor. Ama çoğunluğu resmiyette yok. Önümüzdeki 2 yıl boyunca okulumuza kayıt olan öğrencilerimiz burada. Gelin birinci adres olarak ikametgahlarımızı Emetimize taşıyalım. O zaman gerçek nüfusla resmi nüfus birbirine yaklaşacak, kaynaklarımız artacak ve size sunmaya çalıştığımız hizmetin kalitesi dahada artacak" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Termal, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

12:26 Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1) - Haberler
12:21 Büyükçekmece'de silah zoruyla market soyan şahıslar yakalandı - Haberler
12:21 Taburcu olduktan sonra fenalaşarak ölen genci tedavi eden doktor hakim karşısında - Haberler
12:16 Bariyere çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
12:14 Şafak vakti bin polisle baskında 31 gözaltı - Haberler
12:09 Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haberler
11:40 Rapor vermedi diye doktora kafa atan saldırgan yakalandı - Haberler
11:17 Emniyet Müdürü, köy okulu için kendisinden yardım isteyen öğretmene 500 roman gönderdi - Haberler
10:58 Demirtaş, sağlık durumuyla ilgili konuştu: İyi değilim, göğsümdeki sancı nüksediyor - Haberler
10:45 Elon Musk, yeni oyuncağı Cybertruck ile sokaklarda görüntülendi - Haberler
9.12.2019 12:33:32