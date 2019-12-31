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Emet CHP'de Başkan İnci güven tazeledi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kongresi yapılırken, seçime tek liste giren Başkan Musa İnci yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

31.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Emet CHP'de Başkan İnci güven tazeledi
Kütahya'nın Emet ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kongresi yapılırken, seçime tek liste giren Başkan Musa İnci yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Emet belediyesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen kongreye CHP Kütahya Milletvekili Dr. Fazıl Kasap, İl yönetim kurulu üyeleri, Emet MHP İlçe Başkanı Mustafa Mecit, İyi Parti İlçe Başkanı Eyüp Doğu, BBP İlçe Başkanı Cemal Tanrıkulu, ve Emet CHP üyeleri katıldı.

Kongre sonrası açıklama yapan Başkan İnci, yaptığı açıklmada, "Bugün yapmış olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kongremiz de bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma bu onurlu görevi layık gören tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Çıkmış olduğumuz bu yolda daha aktif ilk günkü heyecanı kaybetmeyen hak, hukuk ve adalet anlayışından sapmadan doğru ve yerinde adımlarla hareket edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Genel kurulumuz önce ülkemize sonra partimize hayırlı olsun" dedi.

CHP Emet ilçe yönetimi Başkan Musa İnci yönetiminde şu isimlerden oluştu; "İbrahim Ayaş,Gürsel Zengin,İsa Arı,Deniz Altınsoy,Mehmet Duymaz, Hüseyin Sarıadam,Okay Kaya,Hakan Eriğdeci,Kemal Şan,Zülfikar Özsoy,Bülent Kartal,Mehmet İğdeköylü" - KÜTAHYA

Politika

Kaynak: İHA

Politika

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